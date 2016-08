Riigikogulane Liina Kersna leiab, et eilne Reformierakonna juhatuse otsus oli ebaõiglane nii Marina Kaljuranna kui ka kõigi tema toetajate suhtes.

"Augusti alguses otsustas juhatus, et erakond toetab riigikogus oma auesimees Siim Kallast. Marina toetajad olid sellega nõus tingimusel, et kui riigikogu ei suuda presidenti valida, siis valimiskogus saab võimaluse Marina. See oli aumeeste kokkulepe," märgib reformierakondlane Kersna. "Selle teadmisega andsin mina oma toetushääle Siim Kallase ülesseadmiseks riigikogus kui ka oma hääled riigikogu voorudes. Mina pidasin kokkulepetest kinni. Teine pool ei pidanud ja see on ebaõiglane."

Kersna sõnutsi on Kaljurand väga tugev presidendikandidaat. "Meil on esimest korda võimalus valida kõrgele poliitilisele kohale inimene, keda teavad ja usaldavad ka meie venekeelse emakeelega inimesed. See oleks võimas viis teha sisulist integratsiooni," ütleb ta ja lisab: "Ma olen nõus Juhan Kivirähuga, kes on nimetanud Marinat avaliku toetuse mõttes erakondadeüleseks kandidaadiks. Marina näol oleks meil tegu kogu rahva presidendiga. Kahju kui me selle erakordse võimaluse kokkuleppimatuses käest laseme."