Jäär Oled liiga keskendunud elu materiaalsele ja välisele küljele. Sulle tundub, et vajaksid ­palju rohkem raha või muid ressursse, et end valge inimesena tunda. Seetõttu võid tuleviku ees ebakindlust ­tunda.

Sõnn Veenuse asend soosib meeldivaid arenguid just töises plaanis ja seda suhete osas. Kolleeg võib sind aidata või on töises keskkonnas lihtsalt rohkem nauditavaid momente.

Kaksikud Praegu on mälestustel suurem roll täita. Seetõttu võib sind tabada nostalgiline meeleolu ning see sunnib sind mõtlema möödanikule. Oled mingis mõttes väljakujunenud harjumuste ori.

Vähk Täna võivad liigsed sõnad, eriti pikem ilukõnelemine, asja hoopis segasemaks muuta. Selge ja konkreetne vaikus on sageli parem kui kaootiline jutuvadin.

Lõvi Kuu liigub veel kuni 18.22ni Lõvi märgis. Oled sellises meeleolus, et tahaksid kellegi enda jaoks ära konserveerida. Sa ei taha eriti suhelda, kuid sulle ei meeldi ka mõte sellest, et sulle meeldiv isik teistega suhtleb.

Neitsi Nendel päevadel hoia ikka positiivset joont ja ära lase muremõtetel enda üle võimust võtta. ­Ükski töö pole tegelikult nii raske kui just pidevalt tööst mõtlemine ja juba ette ­muretsemine. 18.22 – Kuu Neitsis.

Kaalud Kosmilised rütmid toovad esile varjatud probleemid. Võimalik, et sul tuleb oma plaanid ja projektid uuesti läbi vaadata. Ka suurte riskide võtmisega tasuks olla tagasihoidlik.

Skorpion Praegu on sul raske alluda kellegi nõudmistele. Kui boss liiga palju vingub, siis ära allu provokatsioonidele. Suurepäraselt sobiv päev, et teha midagi täiesti uutmoodi.

Ambur Päev võib kujuneda rahutuks ja omapäraseks, kui sinuni jõuab kummalist informatsiooni. Rutiinseks tööks on päev ebasobiv, kuna sul ei jätku piisavalt püsivust. Kuid pea sul lõikab!

Kaljukits Oled heas vaimses vormis – mõistus on kiire ja haarab asju lennult. Seega võid leida võtme mingi olulise probleemi lahendamiseks. Sind köidab kõik uus ja eksootiline.

Veevalaja Huvitav, inspireeriv ja omapärane päev. Võib-olla kohtud kellegagi, keda pole ammu näinud. Kõik tänased suhted ja kohtumised on natuke ebatavalised, ent samas väga kasulikud ja viljakad.