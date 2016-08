Kui tihti leiame end poest otsimas seda kvaliteetset, ent jällegi taskukohast komplekti, mis tagaks meile parima nahahoolduse? Elizabeth Arden on end selles valdkonnas korduvalt tõestanud ja teab, mida tõeline naine tahab!

Kõnealuses komplektis on neli tuntud Elizabeth Arden Eight Hour toodet. Proovi järgi ning saad isegi aru, miks Elizabeth Arden ja tema ilutooted maailmas niivõrd armastatud on!

Komplektis on

- Näokreem, 30 ml - näonahk on väga tundlik nii vihmastele kui ka päikesepaistelistele ilmadele. See Elizabeth Ardeni imekreem mitte ainult ei kaitse nahka igasuguste kahjustuste eest, vaid jätab selle ka mõnusalt pehmeks, ühtlaseks ning niisutatuks lausa kuni kaheksaks tunniks. SPF 15 on muidugi loomulikult boonuseks!

- Kaitsekreem (Skin Protectant), 30 ml - see on ilutoode, milleta kuidagi läbi ei saa. Nahahoolduse osas aitab aprikoosikarva palsam pehmendada ketendavat lõhenenud kuiva nahka, rahustab ning leevendab punetust, aitab kiirendada pisemate kriimustuste ja marrastuste paranemist.

- Kehakreem, 30 ml - keha vajab täpselt sama palju hoolitsust ning hellust nagu nägu. Kreem imendub kergesti, parandab naha kuivust ja ketendust ning jätab selle siidiselt pehmeks ja siledaks kuni kaheksaks tunniks. See on ideaalne toode kuivale ja normaalsele nahale.

- Kätekreem, 30 ml - ideaalne kaaslane Sinu kätele. Kreem, mis niisutab kuni kaheksa tundi ja leevendab kuivusest tingitud kipitust ning väldib naha pragunemist. Kreem on hästi imenduv ning jätab käed pärast kreemitamist pehmeks ja ilusaks.

Vaata täpsemalt SIIT!