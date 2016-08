Eesti kuulsaim pesudisainer Kriss Soonik-Käärmann tunnistas R 2 saates "Suvehommik", et oma ettevõtte pidamine on raske töö, mistõttu mõtleb ta selle kokkupakkimisest tihti.

"Jah, umbes iga päev. Ettevõtja elu ongi selline, et ühel hetkel on kõik hästi tore ja siis teine hetk see koliseb alla ja mõtled, et miks ma endale selle tee valisin," kirjeldas Kriss, kes lisas, et tegelikult ta muidugi oma brändiga lõpetada ei taha, vahendas Menu.

Moekarjääri alustas Kriss naisteriietega, kuni pesu talle ise ette jäi. "Ma mõtlesin, et ma katsetan ja see katsetus kindlalt õigustas ennast," kiitis ta.