Kolm valimisvooru riigikogus näitasid, et ükski esitatud kandidaatidest ei suutnud enda taha koondada erakondadeülest üksmeelt. Seepärast kutsume üles alustama puhtalt lehelt ja seadma valimiskogus üles kandidaat, kellele on kogu viimase aasta jooksul kuulunud Eesti inimeste suurim toetus sõltumata nende erakondlikust eelistusest, kogukondlikust kuuluvusest ja emakeelest - Marina Kaljurand.

Keerulistel aegadel on oskus ja tahe rääkida oma rahvaga kriitiliselt oluline. Me vajame selles osas muutust - presidenti, kes on kogukondade ja maailmavaadete ühendaja. Lisaks põhiseaduse kaitsele ning Eesti targale ja oskuslikule esindamisele rahvusvaheliselt on oluline, et Eesti president suudaks hoomata laiemat pilti ja toetada kindlalt euroopalikke väärtusi, selgitades maailmas toimuvat lihtsalt, ausalt ja vahetult oma rahvale. Me soovime presidenti, kes loob meie riigis kindlustunnet, on inspiratsiooniks ja innustajaks meie inimestele sõltumata nende emakeelest.

Kutsume valimiskogu liikmeid üles esitama Marina Kaljuranna kandidatuuri, et meie uueks presidendiks saaks Eesti patrioot ja kirglik eurooplane, särav diplomaat ja esimene naissoost riigipea, kes on oma senise tegevusega tõestanud, et tema peale võib kindel olla. Astume sammu avatud ja kaasaegse maailma poole ja valime Eestile parima presidendi!

Allakirjutanud:

Kristiina Alliksaar – kultuurikorralduse lektor

Karl Aru – Taxify

Kristin Aru – jurist

Reet Aus – moe-, teatri- ja filmikunstnik

Raivo E. Tamm – näitleja

Hille Hanso – ajakirjanik

Maris Hellrand – ajakirjanik

Karoli Hindriks – ettevõtja

Heiti Hääl – ettevõtja

Xenia Joost – ettevõtja

Mihkel Juhkami – Rakvere linnapea

Jaanus Juss – ettevõtja

Kristjan Järvi – dirigent

Allan Kaldoja – jurist, ettevõtja

Kristina Kallas – Tartu Ülikooli Narva kolledži direktor

Vahur Kersna – ajakirjanik

Märt Kivine – Maailmapanga vanemekspert

Mari-Liis Lill – näitleja

Maria-Lee Liivak – dramaturg

Mari-Liis Lind – Tech Sisters asutaja

Marten Merila – loom24.ee veebikeskkonna asutaja

Lee Murrand – ettevõtja

Raul Must – sulgpallur

Maarjo Mändmaa – kodanikuühiskonna aktivist

Jane Oblikas – Disainikeskuse juht

Ruth Oltjer – ettevõtja

Gerli Padar – muusik

Sven Papp – advokaat

Aune Past – ettevõtja, kommunikatsiooniekspert

Kairit Pihlak – abilinnapea

Oleg Pissarenko – muusik

Virve Poom – ettevõtja

Elina Reinold – näitleja

Roone Roost – Vestige Verdant tegevjuht

Laura Salu – tegevjuht

Katrin Saks – TLÜ BFM-i direktor

Janno Siimar – ettevõtja

Helen Sildna – kontserdikorraldaja

Ede Tamkivi – Eesti 2.0 tegevjuht

Kati Tolmoff – sulgpallur

Ene Tomberg – lastearst

Ruslan Trochynskyi – muusik

Eva Truuverk – Teeme ära! eestvedaja

Paul Varul – advokaat

Anne Veesaar – näitleja

Signe Ventsel – ettevõtja

Kadi Viik – inimõiguste ekspert