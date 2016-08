Google on juba pikemat aega isesõitvate autode arendamise kallal tegelenud ning ettevõte on flirtinud ka plaaniga hakata ise autosid koostama. Samal ajal on agressiivselt turule sisenemas Tesla ja Uber ning mingil hetkel ka Apple. Uber tahab veel sel aastal Pittsburghis peaagu täielikult isesõitva taksoteenuse pakkumisega alustada.

Google on seega oma esialgsest edumaast hoolimata konkurentidest veidi maha jäämas. Mitte tingimata isesõitvate autode osas, vaid sõidujagamisteenuse pakkumisel endale kliendibaasi tekitamisel.

Nüüd on see muutumas. Google alustas juba maikuus pilootprojektiga, mis võimaldas Waze'i abil sõitjad ja sarnasel marsruudil reisijad omavahel kokku viia. Tänaseks on Google jõudnud sinnamaale, et hakkab antud võimalust laiemale rahvahulgale pakkuma. Esialgu alustatakse San Franciscos, kus Waze'i kasutajatel tekib võimalus endale sõit ühest kohast teise tellida. Google'i eesmärgiks on kaasata sinna peamiselt omal eesmärgil kuhugi sõitvad inimesed, kes siis teekonna peal võtaksid kaasa ka mõne samal marsruudil liikuva kaaslase.

Waze alustas pilootprojekti raames konkurentidest madalamate hindadega. San Franciscos kaotati sõidualustustasu (kuna Waze'i juhid ei sõida klassikalises mõttes taksot) ning ühe miili (1,6 km) eest küsiti vaid 54 dollarisenti. Hetkel pole veel teada, kas see hind säilib ka tulevikus ja kui kauaks.