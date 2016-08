Sotsiaalmeedias jagatakse lõiku Tallinna TV saatest, kus Linnar Priimägi avaldab arvamust peaminister Taavi Rõivase kohta, kes tema arvates on täiesti vale töö peal.

Linnar Priimägi räägib, et peaministril on pidevalt rollid sassis. "Inimesena on ta üks poisikeserakats," alustab Priimägi, et lisada: "Mõnikord ta unustab ära, et see poisirakats peaks peaministri rolli täitma."

"See rollide segasus on tõepoolest mingisuguse sotsiaalse ebaküpsuse märk," on Priimägi veendunud.

Õppejõuna soovitab Priimägi "Pane amet maha. Otsi endale üks sobivam töö"