Arvad, et pidev armastuse kinnitamine oma kallimale on see, mis paneb ta mõistma, kui oluline sa tema jaoks oled? Arva uuesti!

1. pöörab kogu tähelepanu ainult talle. See tähendab seda, et temaga rääkimise ajal ei uurita oma telefoni, surfata netis ega vaadata telekat jms.

2. teeb mehele tema lemmiktoit. Armastus käin ikka kõhu kaudu ja seda eriti meeste puhul.

3. kannab kleiti, mis on mehe lemmikuks. See saadab mehele sõnumi, et naine soovib tema jaoks kena välja näha.

4. hoolitseb enda eest. Sinna alla käib trenni tegemine, tervislik toitumine jne. See saadab mehele sõnumi, et naine tahab, et neil oleks koos pikk ja õnnelik elu ning mees ei pea muretsema, et naine enne teda ära sureb.

5. teeb mehele komplimente.

6. julgustab meest võtma aega iseenda jaoks. Mehed vajavad aegajalt seda, et nad saaksid sõpradega välja minna või lihtsalt magada.

7. küsib mehelt nõu. See näitab, et naine peab meest tähtsaks osaks oma elus.

8. tänab meest ka väikeste asjade eest nagu prügi välja viimine või laste kooli sõidutamine.

9. kallistab meest enne lahkumist. Kui naised suhtlevad verbaalselt, siis meestele meeldib füüsiline suhtlus.