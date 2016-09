Euroopa komisjon otsustas hiljuti, et Iirimaa on ebaseaduslikul moel nõudnud tehnikagigandilt Apple liiga väikseid makse ja hammustatud õuna logoga ettevõte peaks maksma riigile tagantjärgi miljardeid. Selle peale on Redditi rubriigis "Selgita, nagu oleksin viieaastane" küsitud: mis on üldse Iirimaa motivaator Apple'ile maksusoodustuste pakkumisel?

"Suured ettevõtted tähendavad rohkem töökohti," on vastanud Enjoyoutdoors. "Meelita ligi suurfirma ja nii lahendad selle probleemi, et paljud su maksumaksjad on tööta ja ei maksa mingeid makse. Kui arvestada saadud ja kulutatud maksuraha, siis võib see valitsuse jaoks olla küll nullprojekt, aga sel on ka mitmeid kõrvalefekte. Näiteks väiksem kuritegevus: sest sul pole aega teiste tagant varastada, kui sa terve päeva rahateenimiseks töötad ja võid osta isegi paremaid asju. Sul on rohkem inimesi, kes saavad endale lubada hambaarsti juurde minemist ja sada muud asja, mida riigile annab see, et tal on hulk inimesi, kel on töökoht ja raha, mida kulutada."