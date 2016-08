Peatreener Alar Varrak kommenteeris pärast uue võõrleegionäri Robert Upshaw palkamist, et see on seotud kõrgete riskidega. Mida see endast kujutab? "Paraku on tegemist pahapoisiga ja meie jaoks kõrge riskiga mängijaga. Loodame siiski, et mängija haarab kinni võimalusest Euroopas kanda kinnitada ning mängulised võimed peaks olema meile igati sobilikud," sõnas Varrak. Lühidalt öeldes - 22aastane Upshaw oli minevikus probleemne. "Ma pole kunagi oma minevikku salanud. Mind on narko- ja alkoholiteemadel kõvasti haritud," tunnistas Upshaw 2015. antud intervjuus SB Nationile.

Mis siis juhtus? Varasematest intervjuudest selgub, et Upshaw tarvitas 2013. aastal kodu lähistel Fresno State'is ülikoolikorvpalli mängides uimasteid, andis positiivse dopinguproovi ning visati meeskonnast välja.

"Kõik tundsid mind, seega tahtsin olla lahe ning seda nautida. Üritasin olla tavaline, käituda nagu kõik teised. Olla tavaline õpilane, käia pidudel ja lõbutseda. Tahtsin pidutseda, sest minu vanemad hoidsid mind lõa otsas. Ükskõik, kuhu ma ka ei läinud, pidin kell üheksa õhtul koju mina. Olin kogenematu ning tahtsin lihtsalt oma kolledžielamust nautida!" Aastase pausi järel liitus pallur Washingtoniga, kus tekkisid jälle probleemid. 2015. aasta jaanuaris eemaldati ta meeskonnast. Upshaw kinnitas, et ta käis põhjas ära. "See oli mulle üllatus. Ma ei uskunud, et midagi sellist juhtub. Arvasin, et mul läheb nii hästi, et mind hoitakse meeskonnas. Kahjuks tegin enne seda palju valesid otsuseid," rääkis ta. Robert Upshaw (Reuters / Scanpix) Seejärel tegi Upshaw kannapöörde. Ta läks San Diegosse nõustamisele, käis psühholoogi juures, sai eratreeneri. Lõpetas suhtlemise teda halvale teele viinud inimestega ning otsis positiivset. 2015. aastal ennast üles NBA draftis, kus teda ei valitud. Suveliigaks liitus ta aga Los Angeles Lakersiga suveliigaks ning jõudis ka lepinguni, kuid vahetult enne hooaega loobus Lakers mehe teenetest. Upshaw korjas D-liiga klubi Los Angeles D-Fendersi eest. 28 mängu jooksul kogus ta keskmiselt 15,6 mänguminuti juures 7,3 punkti, 4,5 lauapalli ja 1,4 blokki mängu kohta.