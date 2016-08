Kauni soengu säilitamine pole ainus põhjus, miks naised nii tihti juuksuris käivad. Pesemise, lõikamise, värvimise ja kujundamise protsess on tõhus stressileevendaja. Kui libistad oma kätega õrnalt läbi temakese juuste, siis tekitad temas kindlasti mõnuvärinaid. Masseeri sõrmedega ringjalt tema meelekohti ja kukalt ning ta sulab sul käes.

Selles pole kahtlust, milliseid naiste kehaosi meestele kõige rohkem meeldib avastada, aga naise keha ei koosne vaid vagiinast, tissidest ja tagumikust, märgib Ask Men . Naisel on naudingusensoreid üle terve keha ja mõne sellise punkti puudutamine võib ta koheselt üles erutada. Või siis lihtsalt pakkuda talle lõdvestavat naudingut pärast rasket päeva – ja sulle teenib nende kehaosade hell puudutamine kindlasti plusspunkte.

Sellele kehaosale tähelepanu osutamine on hea mõte, aga sa pead vastu pidama kiusatusele puudutada vagiinat, olles sellele ju nii lähedal. Kogu selle piirkonna suudlemine ja limpsimine erutab teda, kuni ta palub juba rohkemat.

3. Reite siseküljed

Nende puudutamine ilma kubemele lähenemata on hea erutava kiusamise viis. Paita reite sisekülgi kätega ja suudle neid selle ülima naudingupunkti lähedal, aga tõmbu õigel hetkel tagasi. Esialgu.

4. Jalalabad

"Pulp Fictionist" saime teada, et teise mehe naise jalalabade hõõrumine võib olla solvang, mida karistatakse aknast välja viskamisega. Niisiis on jalamassaaži sensuaalsus ilmselge. Vähe on paremaid viise aidata temakesel lõdvestuda kui ühe hea jalamassaaži tegemine. Eriti kui ta töö nõuab päev läbi jalgel olemist. Tee seda õigesti ja kaasa ka massaažiõli. Ära unusta ka varbaid ja pahkluid.

5. Kõrvanibud

Kõrvanibude puudutamine, suudlemine ja isegi õrn näksamine on naise jaoks tõeline õndsus. Need kehaosad on väga tundlikud ja enamik naisi naudib täielikult, kui mees neid huultega puudutab. Aga taeva nimel, ära aja talle keelt kõrva.

6. Käelabad

Inimesed kasutavad sageli käsi teineteisele naudingu pakkumiseks, aga harva teadvustavad endale seda, et ka käte enda stimuleerimine võib pakkuda naudingut. Naise käelaba on ka selline koht, mille puudutamine ei tekita ümbritsevates inimestes mingit ebamugavust. Kui libistad oma sõrmega üle ta käe, tunneb temake õrnu värinaid ja tunnet, et sa oled üks tundlik ja tähelepanelik mees.

7. Põlvede tagaküljed

Enamik mehi ei mõtle naist ergutades üldse sellele piirkonnale, aga see on üsna tundlik koht. Kui te olete kuskil avalikus kohas ja sul on võimalik tema põlvede tagakülgi õrnalt puudutada, siis tasub seda teha – kodus saad üsna tõenäoliselt selle eest väärikat tasu. Aga kindlasti tasub neid erilisi kohti puudutada ka siis, kui olete omavahel.

8. Selja alaosa

Kui juhatad naist läbi inimmassi, siis on parim viis selleks panna oma käsi ta alaseljale. See väike žest näitab, et sa oled tema osas kaitsev, aga samas mitte nii pealtükkiv, kui oleksid tal õlgade ümbert kinni võttes. Omavahel olles suudle ta selga ja siis alaselga ning võid olla kindel, et saa paneb tal südame kiiremini tööle.

9. Rangluu

Selgelt eristuv rangluu võib olla naise puhul väga seksikas. Miks mitte näidata oma kiindumust sellesse kehaossa puudutuste ja suudlustega? Nööbi ta särki lahti vaid täpselt niipalju, et saaksid puudutada rangluud, mitte rohkem.

10. Kukal

Iidses Jaapanis peeti naise kukalt meeste seas väga veetlevaks kehaosaks, kuna see oli üks väheseid, mis polnud riietega kaetud. Tänapäeval seda kehaosa teistega võrreldes niipalju ei märgata, aga ära alahinda õrnade puudutuste ja suudluste mõju sellele.

11. Kõik teised kohad