Festivalil osalenud produtsent Aet Laigu sõnul oli põhivõistlusprogrammi žürii väga kõrgetasemeline: Viini päritolu produtsendi Danny Krauszi (1958) toodetud filmid ja seriaalid on võitnud mitmeid nimekaid auhindu, Gottfried Langenstein (1954) on Saksa tippjuht, kes töötanud kõrgetel ametikohtadel nii ZDFis ja EBUs ning on aastast 2010 ARTE asepresident, Peter Dinges (1961) juhib alates 2004. aastast Saksamaa föderaalsetfilmiinstituuti ning samuti Viinis sündinud staažika näitlejanna Nicole Beutleri filmograafiasse kuulub muuhulgas "Klimt" (2006) John Malkovichiga peaosas.

Mängufilmi stsenaariumi on kirjutanud Leana Jalukse ja Al Wallcat, režissöör on Kadri Kõusaar. Filmi peaosades mängivad Tiina Mälberg, Andres Tabun, Andres Noormets, Siim Maaten, Jaan Pehk, Jaak Prints ja Rea Lest. Filmi produtsent on Aet Laigu.