Frankfurdi lennujaama üks terminalidest suleti täna hommikupoolikul terroriohu tõttu.

Kohalike ametivõimude sõnul pääses üks naine täna hommikul kohaliku aja järgi kell 10 muretult lennujaama väljuvate lendude terminalis turvakontrollist läbi, ilma et ta oleks selle lõpetanud. Politsei pole suutnud tuvastada, kas naise käitumine oli tahtlik või juhuslik, kuid ta võeti uurimise alla.

Pommihirmus evakueeriti siiski lennujaama esimene terminal ning praeguseks on erinevatesse ootesaalidesse kogunenud tuhanded inimesed.

Twitter kubiseb erinevate lennureisijate säutsudest, kes on kinni ootesaalis:

Can't wrap my head around directing Americans and Europeans to a different route other than the rest of nationalities#Frankfurt airport