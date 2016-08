Eesti korvpallimeister BC Kalev/Cramo sõlmis lepingu esimese välismängijaga, kelleks on 213 cm pikkune ameeriklane Robert Upshaw.

Upshaw esindas Fresno State ja Washingtoni ülikoole ning 2015. aastal andis ennast üles NBA draftis, kus teda ei valitud. Ta liitus Los Angeles Lakersiga suveliigaks ning jõudis selle klubiga ka lepinguni. Vahetult enne hooaega loobus Lakers mehe teenetest ning nii veetis perspektiivikas, kuid pidevalt pahandustesse sattuv Upshaw hooaja D-liigas, mängides Los Angeles D-Fendersi eest. 28 mängu jooksul kogus ta keskmiselt 15,6 mänguminuti juures 7,3 punkti, 4,5 lauapalli ja 1,4 blokki mängu kohta.

Peatreener Alar Varraku sõnul on Upshaw palkamine seotud kõrgete riskidega. "Paraku on tegemist pahapoisiga ja meie jaoks kõrge riskiga mängijaga. Loodame siiski, et mängija haarab kinni võimalusest Euroopas kanda kinnitada ning mängulised võimed peaks olema meile igati sobilikud,“ lisas Varrak.

Kalevi treeneritena jätkavad Varrak ja Martin Müürsepp, mängijatest on varasemast kehtiv leping Janar Sooga.