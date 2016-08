Radar Online’i väitel on Jack Nicholsoni salatütar alustanud võitlust tema hiigelvaranduse pärimiseks.

35aastane Honey Duffy, kelle ema on taani modell Winnie Hollman, on veebikülje allikate andmeil Nicholsoni enda lemmik, ehkki 79aastane staar pole teda avalikult oma järeltulijaks tunnistanud.

Ent nüüd, kus Jacki tervis on halvenenud, kardavad tema seaduslikud lapsed, et peavad ligi 360 miljoni euro kanti jäävat pärandust sohilapsega jagama hakkama. Kopenhaagenis üles kasvanud Duffy elab nüüd Iirimaal ning peab koos abikaasaga pubi. “Ma ei räägiks meelsasti oma isast ja tema varandusest ma ei hooli,” kinnitab naine.

Radar Online’i andmeil kahtlustatakse Nicholsonil Alzheimeri tõbe. “Jacki pere on tema tervise pärast mures ning arstid samuti.” Filmilegend on viimasel ajal kõvasti kosunud. “Nad tahavad, et ta alla võtaks, enne kui infarkti saab.”