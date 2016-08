Üleeile meie seast lahkunud Hollywoodi staar Gene Wilder suri oma kodus, hoides käest pereliikmetel ning kuulates tuntud nukrat Ella Fitzgeraldi lugu "Somewhere Over the Rainbow", kirjeldab Daily Mail näitleja viimaseid hetki.

Viimased kolm aastat Alzheimeriga võidelnud Wilder hoidis oma diagnoosi saladuses, et mitte oma fänne kurvastada. Loomult hoolitsev mees oli väga lähedane ka oma perega ja nii ümbritsesid paljud neist teda ka viimasel elupäeval.

Söödi pere keskel näitleja lemmiktoitu, milleks oli ahjukana ning vesteldi ja kuulati mehe lemmikmuusikat - just sellise armastavas ja armsas õhkkonnas 83 aastat vana Gene Wilder siit ilmast lahkus...