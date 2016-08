Vabaerakonna aseesimehe Monika Haukanõmme sõnul näitab Reformierakonna juhatuse otsus toetada valimiskogus Siim Kallast Marina Kaljuranna asemel parteis valitsevat kaootilist liikumist, mis iga müksu peale suunda muudab.

"Ilmselt mingil osal ühiskonnast oli ootus, et Reformierakond on Marina Kaljuranna toetamisega tõsimeeli muutumas. Sellest tuleneb ka välisministri kõrge toetus. Lõppmängus selgus, et Kaljuranna kuvand ei sobi tegelikult Reformierakonna salaskeemidesse. Avalikkuse ette püstitati teatrilava, mille taga sõideti väikese kogemusega poliitikust vaikselt üle. Peaminister Rõivas on kergekäeliselt lubadusi jagades käitunud Kaljurannaga alatult ja silmakirjalikult," ütles Haukanõmm.

Tema hinnangul süvendab see olukord Reformierakonna stagnatsiooni. "Kaljuranna toetajad hakkavad nüüd kätte maksma ja see viib erakonna veelgi sügavamasse depressiooni. Marina Kaljuranna tulevik on aga hägune. Kui Rõivas kukub, siis Rosimannus võib hakata temast järgmist peaministrit tegema, et erakond päästa. Kuid sellisel juhul seatakse Kaljuranna üle peaaegu totalitaarne kontroll, et tal ei jääks midagi muud üle kui olla Rõivase tuunitud peegeldus," ütles Vabaerakonna aseesimees.

Haukanõmm lisas, et presidendi valimist valimiskogus Reformierakonna sisesõda ei pruugi segada, sest kohalikest omavalitsustest tulnud valijamehed ei ole reeglina erakonnakontorite diktaadi alla ja nende poolt võib loota riigimehelikku otsust.