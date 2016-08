526 juhusliku USA Facebooki kasutaja seas tehtud uuring näitab, et 335 neist tahab oma uudisvoos näha vähem uudislugusid, vahendab Scribblrs.com.

Aga kirjastajate jaoks on ka häid uudiseid: selgub, et eriti just noored täiskasvanud naudivad uudiste tarbimist Facebooki kaudu.

Uuringu viis läbi Spot.IM ja selle tulemused selgusid just ajal, mil Facebook püüab meeleheitlikult parandada oma platvormil ilmuvate kirjastajate artiklite kvaliteeti. Sel kuul teatas FB, et hakkab sensatsiooniliste pealkirjadega kuid sisutuid clickbait-artikleid kõrvaldama. Möödunud nädalal eemaldas ettevõte oma uudisteosakonnast kõik inimtoimetajad, mis tõi aga kohe kaasa mitmete võltslugude ilmumise.