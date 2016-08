"Peaministri eilne toetus Siim Kallasele ja muu hulgas selgitus, et teiste erakondade hulgas puuduks Marina Kaljurannal valimiskogus toetus, veenis juhatust muus ja erakond asus toetama valimiskogus Siim Kallast," selgitab Marina Kaljuranna toetajate hulka kuuluv Keit Pentus-Rosimannus.

Pentus-Rosimannus kirjutab oma Facebooki lehel, et talt on küsitud, kas eilne maratonarutelu muutis kuidagi tema veendumust selles, et Marina Kaljurand oleks Eestile hea president. "Ei muutnud. Arvan endiselt, et Marina Kaljurand oleks Eesti tulevikku silmas pidades parim president ja valimiskogus favoriit ja seda seisukohta erakonna juhatuses ka kaitsesin. Nagu tegi seda ka hulk erakonna juhatusse mitte-kuuluvaid fraktsioonikaaslasi."

Pentus-Rosimannus sõnutsi, et polnud õige jätta kõrvale kandidaat, kellel on särav võime kõnetada, inspireerida ja liita ühiskonna nii erinevaid gruppe, kes on korraga nii karismaatiline Eesti huvide eest seisja väljapool Eestit, kui õiguse ja õigluse eest seisja Eesti oma ühiskonnas. "Aga. Peaministri eilne toetus Siim Kallasele ja muu hulgas selgitus, et teiste erakondade hulgas puuduks Marina Kaljurannal valimiskogus toetus, veenis juhatust muus ja erakond asus toetama valimiskogus Siim Kallast."

Pentus-Rosimannus lisab, et nüüd tuleb otse taga seisjatele ainult jõudu soovida, sest kui ümberringi on keerukad ajad, peab presidendil olema lõpuks usaldus mitte üksnes eestlaste ja mitte üksnes eliidi hulgas. "See ei ole ju lõpuks miski mäng, mis käimas on - valime Eesti riigile jätkuvalt tegelikult ka parimat riigipead."

Lisaks Pentus-Rosimannusele on reformierakondlastest Kaljuranna toetajad näiteks Yoko Alender, Remo Holsmer, Eerik-Niiles Kross ja Liina Kersna.