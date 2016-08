Alicia Keys, kes juunis avalikult teatas, et loobub meikimisest, ilmus pühapäeval MTV videoauhindade galale loomulikust ilust särades.

Entertainment Tonighti teatel ärritas lauljatari ülesastumine sotsiaalmeedias paljusid: arvati, et meigita Alicia kritiseerib sel moel kõiki naisi, kes end jumestavad.

Kuid Alicia otsustas Twitteris seda väärarusaama klaarida.

“Tere kõigile! See, et ma olen otsustanud end mitte meikida, ei tähenda, et ma oleksin üldse meikimise vastu. Aga kuidas on lood teiega?” küsis Alicia, kes oli suvel andnud endale tõotuse, et ei allu enam välisele survele ega varja edaspidi oma nägu, tundeid ja mõtteid.