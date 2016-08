Reformierakondlane Valdo Randpere nendib, et eile ei valinud Reformierakond mitte isikute, vaid olukordade vahel. Kuna Siim Kallas kavatseb igal juhul valimiskogus kandideerida, siis oli Reformierakond suluseisus: kahte kandidaati pole ratsionaalne toetada, Kaljurand peab kõrvale jääma.

„Olen pettunud,“ nendib Randpere täna. „Kahju, et nii läks. Ma arvan, et Marinal oleks valimiskogus suurem toetus kui Kallasel.“ Ent, miks siis ikkagi Reformierakond ei toetanud Kaljuranda? Randpere ütleb, et partei üritas olla võimalikult sõbralik ja demokraatlik ning mõni aeg tagasi lepitigi kokku, et riigikogus seistakse Kallase seljataga. Kui ta valituks ei osutu, saab valimiskogus oma võimaluse Kaljurand.

Randpere meenutab, et Kallas oli enesekindel, et saab 68 häält kokku. Käisid läbirääkimised ning Taavi Rõivaski kohtus paljude teiste fraktsioonide esindajatega, et vajalik toetus saada. Veel eile hommikulgi enne teist hääletusvooru olnud Kallase üpris veendunud, et 68 häält on võimalik. Läks siiski teisiti, kuid suurima häältesaagiga pääseb Kallas automaatselt valimiskokku ning sellest kohast ja võimalusest ta loobuda ei kavatse.