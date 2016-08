Fondivalitseja Eften Capital investeerimisfondid lõpetasid esimese poolaasta kasumis; summaarselt teenisid ettevõtte juhitud kolm fondi kokku kasumit 10,3 miljonit eurot ja nende varade maht oli kokku 378,6 miljonit eurot.

Aastal 2009 asutatud AS-i Eften Kinnisvarafond varade maht oli juuni lõpus 213 miljonit eurot kokku 22 investeeringus. Eften Kinnisvarafond II on asutatud 2015. aastal ja teinud kolm investeeringut, selle varade maht on 108,7 miljonit eurot. Samuti 2015. aastal asutatud Real Estate Fund III on teinud kolm investeeringud ning fondi varade maht on 56,9 miljonit eurot, selgub Eften Capitali kodulehelt.

Eften Kinnisvarafond AS-i müügitulu oli esimesel poolaastal 8,5 miljonit eurot ning fondi puhaskasum kasvas mullu kuue kuu 5,4 miljonilt eurolt tänavu esimesel poolaastal 6,3 miljoni euroni. Aktiivse investeerimisperioodi lõpetanud ja hoidmisfaasis oleva fondi Investeeritud omakapitali tootlus (ROIC) oli 21,1 protsenti..