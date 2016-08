Paljud inimesed leiavad, et 1. september on märksa olulisem ja murrangulisem päev kui 1. jaanuar. Ja uusaastalubaduste asemel võiks inimesed anda endale (ja teistele) uue kooliaasta lubadusi. Mis on levinuim asi, mida inimesed sellisel puhul lubavad? Ilmselt "hakkan trenni tegema". Või siis hoopis: "jätan suitsetamise maha"? Ehk võiksid sinagi olla selline mees? Kuid milliseid võimalusi mahajätmiseks üldse olemas on? "Suitsetamisest loobumine on imelihtne. Tean, sest olen seda tuhandeid kordi teinud." See Mark Twaini enimkasutatavamaid (ja enamasti ebatäpselt) tsitaate illustreerib mahajätmise irooniat. Sa võid ju loobuda – aga väga kerge on sõltuvuse juurde tagasi libiseda. Eriti, kui kipub nappima tahtejõudu. Kellelgi meist pole seda liiga palju. Harjumuse jõud on suur ja tubaka psühholoogiline ning füüsiline sõltuvusttekitav toime ammu teada.

Eesti rahva ühe suure tapja alkoholi puhul võime teinekord väita, et mõõdukas koguses on see okei: klaas veini päevas olla hea südamele, üks õlu aitavat sportlast taastuda pingutusest, pipraviinapitsike tegevat seedimise korda jne. Aga tänasel päeval ei julge vist enam keegi väita, et ka mõõdukas suitsetamises midagi kasulikku võiks olla. Suitsetamine on tervisele sajal moel kahjulik. Suits ja konid ja suitsumehe hingeõhk haisevad. Keskmine suitsumees kulutab sigarettidele umbes 100 eurot kuus ehk 1200 aastas. Ehk: aastaga põletab suitsetaja ära ühe pruugitud kuid liikuva mootorratta ja kahe aastaga mõistlikus sõidukorras auto. Eesti meestest laseb nii raha ja oma tervist taeva poole umbes iga kolmas ja naistest iga neljas.

Märksõna "suitsetamisest loobumine" annab esimese hooga Google'is 110 tulemust. Et uppuja võib haarata õlekõrrestki, toome nii netisaitidelt, foorumitest kui omaenda teadmistest välja valiku mahajätmise meetodeid, kõlagu mõni neist jaburalt või mitte. 1. Nõustamine Pöördud perearsti või pereõe poole, tema püüab sulle selgitada, miks on suitsetamine hirmus halb. Ja püüab sind mahajätmise puhul julgustada. 2. E-sigaret Nikotiiniga vedeliku puhul jääb sõltuvusaine manustamine alles ja suures osas jääb alles ka sisseharjutatud tegevus. Nikotiinivaba vedeliku puhul jääb alles tegevus, kuid mitte aine. Igatahes on see mahajätmise meetodeist ilmselt leebeim ja nikotiini puhul ehk isegi mitte sedavõrd mahajätmine. Küll aga jääb sisse tõmbamata suits, mis sisaldab kes teab kui paljusid vähkitekitavaid aineid, selle asemel hingatakse sisse auru. Aurumehed kiidavad taevani. Paraku pole esialgu olemas uuringute tulemusi selle kohta, kuidas mõjub pikemaajaliselt tervisele jahutusvedeliku sissehingamine. 3. Nõelravi Umbes 25 euro eest torgatakse kõrva sisse paar nõela, väidetavalt on mahajätmise protsent 95. 4. Laserravi 130 eurot. 3-4-5 40-minutilist seanssi, mille käigus mõjutatakse laserpliiatsiga kõrva ja käe punkte. 80-90% jätvat maha, kuna lihtsalt pole enam isu. 5. Asendustegevus: toit ja jook Kui suitsuisu tuleb, võtad kommi, närid nätsu või sihvkasid, haarad klaasi vett või mahla jne. Oht võtta kaalus juurde. 6. Nikotiini asendusravi Plaastrid ja nätsud. Kopsud jäävad suitsuta, aga nikotiini antakse kehale jaopärast edasi. 7. Allen Carr ja Easyway "Allen Carri Easyway ei ole hüpnoos ega ajupesu. See on lihtne kognitiivne teraapia, mis põhineb põhimõttel, et olles aastaid suitsetaja, tekib meil moondunud nägemus suitsetamise kasudest. Selleks, et saada õnnelikuks mittesuitsetajaks, piisab enamikel osaleda vaid ühel meie seminaril, mis kestab kuus tundi." Allikas: allencarr.ee Mehele on asjast saanud aru nii, et sulle tehakse selgeks, kui mõttetu suitsetamine on. Kes teab. 8. Asendustegevus: trenn Kopsud karjuvad suitsu järele, aga sina teed hoopis ühe raevuka jooksu. Või lähed jõusaali kangi tõstma. Või teed kodus või kontoris 10 kätekõverdust. Kõige sportlikum viis. 9. Hüpnoos Töötavat kõige paremini kombineerituna nikotiiniplaastritega. 10. Võistlusmoment Teed lepingu sõbraga, kes kah maha jätta tahab. Kes esimesena libastub, on luuser ja ostab kaotajale ploki ... ee ... automaki. 11. Taimesigaretid Sisuliselt suitsetatakse midagi muud peale tubaka. Vingu saavad kopsud ikka. Eestis paistab olevat vähelevinud. 12. Kuivatatud juust "Räägitakse, et hea kodune abinõu on selline: kuivata juustuviilud (kasvõi radika peal) ja iga kord, kui suitsuisu tuleb, ampsa seda juustu. Peale juustu maitsemist enam suitsu teha ei taha, sest sigaret on nii vastik. Ilmselt peaks see mingi tugevamaitseline (lõhnaline) juust olema." Allikas: para-web.org 13. Tahtejõud Lihtsalt jätad maha ja kogu lugu. Ja jääd oma otsuse juurde. Ilmselt kindlaim viis ja seda on vaja ka teiste meetodite puhul. 14. Šamaan, nõid, parapsühholoog Kui usud teispoolsusse ja müstikasse, siis võivad posijad sind isegi aidata. 15. Religioon Palvetad jumala poole, liitud kogudusega ja palud neilt sõltuvusest vabanemiseks tuge. 16. Kristalliteraapia Viimase kahe meetodiga üsna samas kategoorias. Usk, et keha ligi hoitavad kivid aitavad sigaretiisu ära peletada. Allikas: kristallimaailm.ee 17. Bioaktiivsed magnetid "Bioaktiivsed magnetid kinnitatakse teatud punkti kõrvas, kus nad kontrollivad ja piiravad suitsuisu ning lõpetavad nikotiinisõltuvuse." Allikas: realquit.com 18. Suitsetamise ebamugavaks tegemine Räägid kõigile, et jätad maha. Viskad minema kõik suitsetamisega seotud asjad, tuhatoosid, tikud. Kontoris paned hommikul välijalanõud kappi luku taha ja paljajalu õue suitsule ei lähe. Vaatad suitsetamise kahjulikkuse teemalisi pilte ja loed artikleid. 19. Mobiilirakendused Icoach EX-Smokers, Quit Smoking. Saad digitaalselt nõu ja tuge. 20. Homoöpaatia