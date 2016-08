Spice Girlsi kunagine Mel C on välja öelnud, et ta ei kavatse osaleda enam mitte üheski kunagise menubändi taasühinemise üritusel.

"Usun, et 2012. aasta olümpiamängud jäi ansambli karjääri kõrghetkeks," vahendab Female First Mel C öeldut.

Seetõttu peavad tüdrukutebändi teised liikmed, Mel B, Emma Bunton ja Geri Horner edaspidi vähendatud jõududega hakkama saama. Nimelt plaanib kolmik grupi esimese singli "Wannabe" 20. aastapäeva puhul kontserdiga üles astuda.

Vana koosseisuga lavale astumisest on keeldunud ka Victoria Beckham, kes nüüd hoopiski moelavadel endale disainerina nime teeb.