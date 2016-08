Lily Allen kinnitab fännidele, et tema kokkuvarisemine Notting Hilli karnevalil oli tühiasi.

Internetis levib video, kus lauljatari võib näha pühapäevasel Notting Hilli karnevalil täiesti oimetuna. Seejärel tassib kavaler Lily oma turjal minema. 31aastane staar, kel on nüüdseks purunenud abielust kaks väikest tütart, oli enne kokkukukkumist sõprade seltsis joonud.

Kuid Lily kinnitab Twitteris, et oli pruukinud vaid kaks purki siidrit – paraku tühja kõhu peale. “Olen lihtsalt kergekaallane,” seletab poptäht, keda tegelikult nähti rüüpamas ka kangema kraami pudelist. “Minuga on kõik täiesti korras.” Ka mitmed fännid on Allenile toetust avaldanud - nende sõnul võib laste ema vahel vabalt niimoodi lõõgastuda.

Mullu tabati Allen Glastonbury muusikafestivali vipialal meelemärkuseta lamamast. Tema esindaja avaldas seepeale teate, et tema kliendiga on kõik hästi.