Metsa sõnul oleks Klavani puudumine Bosnia vastu Eesti meeskonnale väga valus hoop. "Kui kapten kõrvale jääb, siis pole ükski meeskond õnnelik," sõnas ta Õhtulehele. "Siiralt loodan, et ta saab terveks. See oleks väga valus löök, mis kindlasti ei muuda meid tugevamaks."

Klavani kõige tõenäolisem asendaja, nii täna kui vajadusel Bosnias, on Norra kõrgliigas Stavangeri Vikingis palliv Karol Mets. Reeglina kasutab peatreener Magnus Pehrsson Metsa keskpoolkaitses, ent koduklubis on ta 100% keskkaitsja.

Eesti jalgpallikoondis peab täna õhtul maavõistlusmängus Malta vastu läbi ajama kapten Ragnar Klavanita, kes ravib Liverpooli treeningul saadud pisikest põlvevigastust. Keskkaitsja osalemine kuue päeva pärast toimuvas MM-valikmängus Bosnia ja Hertsegoviina vastu on endiselt lahtine.

Lisaks Bosniale on meie valikgrupis Belgia, Kreeka, Kürpos ja Gibraltar. Kuidas meil võiks tolles tsüklis minna? "Grupp on väga ühtlane," arvab Mets. "Gibraltar on selline, keda peaksime kindlasti võitma, aga teised võivad ka üksteisega mängida jumal teab, kuidas.