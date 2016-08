Kes ei tahaks, et tema väljavalitu meeldiks ka sõpradele ja tuttavatele ning tänaval võhivõõradki vaataks järgi kui kena paar te olete?

Uuringud näitavad, et selline unistus pole sugugi võimatu. Õigupoolest on selline pere, sõprade, tuttavate ja isegi võhivõõraste heakskiidu teenimine küllaltki lihtne, kirjutab veebiportaal Elite Daily.

Mida selleks siis tegema peab? Tuleb välja, et selleks tuleb hankida endale kallim, kes on sinuga enamvähem samas kaalus. Nimelt on Californias asuva Azusa Pacific ülikooli poolt läbiviidud uuringud näidanud, et inimesed suhtuvad paaridesse, kes on ühes kaalus ja sarnase kehaga palju paremini kui neisse, kus üks partneritest on paks ja teine peenikene.