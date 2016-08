Kui vaatame koosseisu, kes mängis eelmisel aastal EM-finaalturniiril Riias, on sellest nüüd puudu seitse mängijat ja järel ainult viis tükki! Ehk läinud on rohkem kui pool meestest! Nendest viiestki vaid kolm kandsid suuremal või vähemal määral põhiraskust (Rain Veideman mängis EMil ühes kohtumises keskmiselt 33, Sten-Timmu Sokk 29, Tanel Kurbas 19 minutit). Teatavasti on kõik eesliini põhitegijad nüüd teised.