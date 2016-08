Ukraina kuulub riikide sekka, mis pole Kosovot tunnustanud. Ukrainlased pelgavad, et nad ei suuda külaliste turvalisust Kiievis tagada. Seetõttu otsustas FIBA Euroopa viia mängu Leedu pealinna.

Due to political questions, EuroBasket 2017 qualifier between Ukraine and Kosovo will be played in Vilnius on September 14th.