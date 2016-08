HINDREK PÄRG, Saku Suurhall

Mida öelda esimese poolaja kohta?



Valgevene mänguplaan on olnud selge - üritame iga hinna eest saada korvi alla. Seda ilmestab ka fakt, et nad on proovinud kõigest seitse kolmest, millest on tabatud kaks. AGA Eesti kaitse on olnud suurepärane ning valgevenelased pole näilist ülekaalu korvi all suutnud ära kasutada. Eestlased on näidanud suurepärast meeskondlikut kaitsetööd ning Valgevenele pole sisuliselt midagi lihtsalt tulnud ning mitu korda on nad olnud raskusi jõuda 24 sekundiga viskele.



Eesti on peamiselt visanud kaugelt - juba on tehtud 14 kolmepunktiviset, millest tabati kõigest neli. Võib ainult unistada, ku suur oleks Eesti eduseis parema tabavuse juures... Eestlased on jooksnud palju kiirrünnakutesse, kust on saadud mitmeid lihtsaid punkte. Eesti on mänginud kiiremalt ning viskekohad on kiiremi üles leitud.



Meie kirstunael - lauavõitlus - pole täna üldsegi jube olnud. Valgevenel on 21 laudu, Eestil 20. Samas on näidatud palju meeskondlikkuma mängu - 10 resultatiivset söötu vastaste viie vastu. Samamoodi oleme palju vähem rünnakul patustanud - eestlastel neli pallikaotust, valgevenelastel kaks korda rohkem ehk kaheksa (enamus on Eesti väga hea kaitse "süü").



Kui Eesti jätkab sama head mängu ka järgnevad 20 minutit, siis võit peaks tulema. Kuigi võib arvata, et ka Valgevenel on veel midagi mängu lõpptulemuse kohta öelda. Meie õnneks on kahe nende põhimängijal Kudratsaul ja Liutšil kolm viga täis (eestlastest on kolm viga täis Paasojal ja Kajupangal).



Tuleb põnev teine poolaeg!