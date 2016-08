Tänasel päeval on võimalik palgata sisuliselt kõigi tööde jaoks töömees, aga mõnd asja võiks siiski osata ise teha. Popularmechanics (PM) on pannud kirja 25 sellist 2016. aastal olulist mehelikku oskust ning koostanud spetsialistide abil igale tööle ka detailse juhendi. Et PM on tänapäevase mehe oskustes osas väga nõudlik ja põhjalik, avaldame selle nimestiku mitmes osas.

Säti kaart kompassi alla nii, et kaardi põhi on paralleelne kompassi põhjasuunaga. Tõmba joon oma asukoha ja sihtkoha vahele ning sea end kaardi taha nii, et oled näoga sihtkoha suunas, ära kaarti ennast pööra.

Ära unusta hinnata seda, kui kaua aega kulub sul sihtkohta jõudmiseks. Arvesta, et täiskasvanud matkajal kulub mõõdukalt raskel maastikul 20-40 minutit umbes 1,5 km läbimiseks.

undefined (PantherMedia / Scanpix)

10. Momentvõtme kasutamine

Milleks momentvõti hea on, saab lugeda näiteks SIIT. Kui väga lühidalt kokku võtta, siis võimaldab see tööriist keerata mutrid ja poldid kinni täpselt ettenähtud pingsusega: näiteks veljemutrid hoiavad velge kinni nii nagu vaja, ratas ei hakka loksuma ega minema lendama ja samas on järgmisel veljevahetusel võimalik seda mõistliku jõukuluga uuesti eemaldada.

Kui kasutad momentvõtit valesti, siis aga võid oma masinale jama kokku keerata. PM soovitab esmalt keerata mutrid-poldid kinni näpuga, siis momentvõtmega 1/3 soovitud väändega (alustades monteeritava ala keskelt ja liikudes spiraalselt väljapoole), siis lisades juurde veel kolmandiku ja siis viimase kolmandiku. Momentvõtmeid on mitut sorti, ilmselt mugavaim on aga see, mis soovitud väändest annab märku kerge klikk-heliga.

11. Noa teritamine

Nuga on kõigi tööriistade isa – aga vaid siis, kui see on terav. Ihu seda nii, nagu tegi su vanaisa, kindla käega ja eelistatavalt luisuga, mille üks pool on kare ja teine siledam. Trikk seisneb selles, kuidas hoida tera õige nurga all. Spetsialistide teatel on enamik Euroopa noateri teritatud 22-25-kraadise nurga alla, Jaapani noad ja fileerimisnoad 12-15-kraadise nurga alla. Esmalt tee luisu karedam pool mineraalõli või veega märjaks ja siis lükka noatera sellest pühkiva liigutusega üle – nagu tahaksid lõigata kivist õhukest viilakat. Pööra tera ümber ja terita teiselt poolt ning jätka seni, kuni tera harjale tekib kerge ebaühtlane sakilisus. Seejärel võta kasutusele luisu peenem pool ja terita tera üle veidi kõrgema nurga all.

undefined (PantherMedia / Scanpix)

12. Elustamine

Kutsu abi ja siis uuri välja, kas õnnetuse ohver hingab. Ava hingamisteed, lükates pead tagasi ja tõstes lõuga nii, et hambad peaaegu kokku puutuvad.

Pigista ninasõõrmed kinni, kummardu ette ja kata ohvri suu täielikult enda omaga. Hinga sügavalt sisse ja siis puhu õhk ohvri kopsudesse, tee seda kaks korda.

Aseta oma domineeriv käsi ohvri rindkere keskele. Pane teine käsi selle peale ja lukusta sõrmed. Lükka käsivarred sirgeks ja alusta peopäkkadega südamemassaaži tegemist, surudes rindkeret 2,5-5 cm allapoole. Pumpa 30 korda ja tee siis kaks kunstlikku hingamist, kuni abi saabub.

13. Kala fileerimine

Leia tasane pind ja sobiv nuga – pikk, õhukese teraga, painduv ja terav. Suurema kala puhul võib ära kuluda veidi jäigem tera. Esimene lõige tee rinnauime või lõpuste tagant, lükates noaotsa õrnalt pea suunas.

Lõika pea juurest risti alla selgroo suunas, aga mitte sellest läbi. Siis lõika noaga peast saba suunas paralleelselt rinnauimega, lükates nuga piisavalt sügavale, et see lõikaks kala rinnakorvi kohalt.

Siis lükka nuga ettevaatlikult üle rinnakorvi, kuni jõuad selgrooni. Tõmba lõigates fileed tagasi, nii näed sa paremini, mida teed.

undefined (PantherMedia / Scanpix)

14. Auto väljatoomine külglibisemisest

Kui su auto teeb piruette ja on kontrolli alt väljas, siis ega sa väga palju just teha ei saa. Aga kaht sorti külglibisemise puhul on võimalik neid piruette ennetada ja saada jaole, enne kui asjad väga käest lähevad.

Kui libastuvad esimesed rehvid, siis on auto alajuhitav või "sahana liikuv". Nii juhtub, kui roolikeeraja võtab kurvi liiga kiiresti, liiga terava nurga all või kasutab liigselt gaasi või pidurit. Rehvid kaotavad pidamise ja auto inerts lükkab seda sirgelt edasi, selmet kaares kurvi läbida. Kui kaotad esirehvide pidamise, siis ei ole roolikeeramisest kasu. Vähenda kiirust õrnalt gaasi järgi andes. Lõpuks rehvid haakuvad ja viivad sind soovitud suunda.

Kui pidamine kaob tagarehvidel, nimetatakse seda ülejuhitavuseks või "sabaliputamiseks". Nii juhtub, kui tagarehvid ületavad oma külgmise veojõu piiri enne esirehve. Sõiduki tagaosa suundub kurvi väliserva poole või auto eesosast ette. Peaksid rakendama järgnevat tehnikat: korrektuur, paus ja kursi taastamine. Korrigeeri suunda, keerates rooli külglibisemise suunas. Tee paus, et auto hõljuv raskus saaks taas amortidele vajuda ja rehvid haakuda. Nüüd taasta kurss, keerates rool otseks. Kõiki manöövrid tee aeglaselt aga kindlalt.

15. Kinnijäänud auto vabastamine

Gaasi pole mõtet anda, auto kaevub vaid sügavamale. Keera rool sirgeks ning kaeva eesmiste ja tagumiste rehvide ümbert ära niipalju liiva, lund või muda kui suudad. Pane vedavate rehvide ette tihedalt põrandamatt. Nihuta auto õrnalt mattidele. Kui sul on kaasreisija, siis pane ta autot tõukama. Anna õrnalt gaasi ja püüa auto mattide abil välja saada. Kui vaja, siis korda protseduuri, kuni auto on vaba.

Spetsialistid soovitavad kinni jäädes ka autorehvides rõhku vähendada – nii vajuvad rehvid laiemaks ja neil on suurem kandepind.

undefined (PantherMedia / Scanpix)

16. Andmete varundamine

Ära lükke varukoopiate tegemist edasi, kuni on liiga hilja. Pommikindel variant on panna arvuti külge väline kõvaketas, mis on sama suur või suurem kui seesmine.

17. Toa värvimine

Hea värvimistöö algab juba enne värvipurgi avamist. Eemalda kõik segajad: ka ukselingid ja elektripistikud. Väikesed augud uurista natuke sügavamaks, tee need seest märjaks ja alles siis täida kipsi või pahtliga – nii püsib segu paremini sees. Karedad kohad käi üle liivapaberiga, mustad kohad pese puhtaks ja siis krundi pinnad.

Esmalt värvi lagi ja siis seinad. Nurkade värvimiseks kasuta pintslit, suurte pindade puhul rulli, kandes esmalt värvi peale W-tähena ja siis seda üle rullides. Laikude ja pritsmete vältimiseks ära rulli servadele lähemalt kui 20 cm. Kanna peale kaks kihti värvi.

undefined (PantherMedia / Scanpix)

18. Betoonsegu segamine

Kui vajad rohkem kui kolmveerandi kuupmeetri jagu segu (10 cm paksune 2,7x2,7 m segukiht), siis kutsu seguauto. Aga väiksemad segutööd saad teha ise kellu, labida ja käru abil. Rusikareegel on see, et ühe koti tsemendiga saad teha umbes 0,13 kuupmeetrit segu.

Iga labidatäie tsemendi kohta võta 2,5 labidatäit liiva ja samapalju kruusa. Kühvelda need kärusse. Vett sega sisse ettevaatlikult: kuivem segu on tugevam. Kui vett on sinu meelest piisavalt ja segu läbi segatud, siis katseta. Mätsi segust pall ja viska seda ühest käest teise. Kui see on liiga kuiv, siis segu pudiseb. Kui see plärtsub, siis on see liiga märg. Vastavalt vajadusele lisa tsementi-kruusa-liiva või vett. Kasuta segu ära kõige rohkem tunni jooksul.