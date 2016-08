“Glee” näitlejatar Naya Rivera ei jõua ära kiita rinnaimplantaate, mis ta endale 18. sünnipäevaks kinkis.

Rivera kirjeldab oma värskes mälestusteraamatus, kuidas ta enne operatsiooni koolis kõik õpetajad läbi käis ning neile oma otsusest teatas. Kunstiõpetaja olnud väga rõõmus. “Ta ütles, et tal on samuti võltstissid ja et ta on minu pärast väga elevil.”

Rivera toonitab, et vajas suuremaid rindu enesekindluse tõstmiseks, mitte seksikuse nimel. Varem oli ta rinnahoidjasse salvrätikuid toppinud, et büst kopsakam oleks.

Nüüd, kus operatsioonist on möödas üle kümne aasta, pakub oma peegelpildi vaatamine Riverale endiselt rõõmu. “Need kaheksa tuhat dollarit on olnud mu parim investeering.”