Vaevalt, et ükski lapsevanem tahaks, et tema öeldu lapse arengule kestvat negatiivset mõju võiks avaldada. Seetõttu soovitab veebiportaal Woman's Day vältida lastele järgmiste asjade ütlemist:

Nii mõnigi asi, mida lapsevanemad on harjunud oma lastele ütlema, olgu see siis positiivne või negatiivne, võib last halvasti mõjutada.

2. Neli on hea hinne, aga viis on veel parem! - Selline võrdlus ei pruugi panna last koolis paremaid hindeid saama, vaid nende motivatsiooni hoopis kaotada.

3. Ära söö seda, sest see teeb su paksuks! - Kaalunumbri rõhutamine hakkab lõpuks mõjutama lapse enesehinnangut.

4. Ma olen nii paks, ma pean hakkama dieeti pidama! - Sellise asja lapse kuuldes ütlemine, annab talle signaali, et ta peaks oma keha suhtes sama tundma.

5. Ma suitsetasin, kui ma olin laps! - See annab lapsele kindlustunde, et suitsetamises pole midagi halba, sest tema ema/isa pole see ju kuidagi mõjutanud.

6. Lõpeta kohe nutmine! - On väga oluline, et lapsed saaksid näidata oma emotsioone ja frustratsiooni. Nad peavad teadma, et on täiesti lubatud tunda end õnnelikuna, kurvana jne.

7. Rahune maha! - Kui laps käitub halvasti, siis kõige õigem on seejuures ise rahulikuks jääda.

8. Sul pole viga midagi! - Kui marrastus või midagi muud sarnast on sinu jaoks tühine asi, siis sa pead aru saama, et see pole tühine sinu lapse jaoks.

9. Sa oled laisk! - Selle ütlemine mõjutab lapse enesehinnangut ja enesekindlust.

10. Miks ma pean sulle kõiki asju 100 korda ütlema? - Selline närimine ei mõju kunagi ja lapsed lihtsalt lülitavad ennast välja. Kui sinu esimesest ütlemisest pole kasu, siis sa pead välja mõtlema mingi muu kommunikatsioonistrateegia.

11. Suured tüdrukud/poisid ei karda mitte midagi! - Kõikidel lastel on hirmud, olenemata nende vanusest.