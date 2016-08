Nii bensiini kui elektriga töötavad lehepuhurid sobivad kasutuseks väikestes aedades, ridaelamu maalapikestel ja isegi paneelmaja väikese haljasala hooldamiseks. Professionaalseks kasutuseks on lehepuhurid ideaalsed ka parkides, haljasaladel, taludes ja ettevõtete territooriumidel.

Lehepuhur ei ole enam nišitoode ega tööriist pelgalt lehtede koristamiseks. See on igapäevane abimees igas kodus paljudes erinevates töödes ja olukordades.

- Auto kuivatamine

- Terrassi puhastamine

- Auto, haagise, bussi koristamine

- Lehtede koristus

- Lumekoristus

- Veerennide puhastus

- Ehitusobejktide ja ladude koristus

Lehepuhurite hinnad algavad 99 eurost. Täpsema valikuga saad tutvuda SIIN!

Kuna akutooted on laialt levinud, siis on valikus ka akutoitel lehepuhur, mis on vaikne, efektiivne, energiatõhus ja vastupidav. Täpsem info toote kohta SIIN!