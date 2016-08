Välisminister Marina Kaljurand ütles välisreisilt saabudes lennujaamas Delfile, et ta on Reformierakonna juhatuse tänaöises otsuses väga pettunud.

Kaljuranna sõnul on Reformierakonna juht Taavi Rõivas talle korduvalt kinnitanud, et partei toetab teda valimiskogus kandideerides. Seega on talle suureks pettumuseks erakonna juhatuse otsus toetada Siim Kallast.

Välisminister ütles, et edasiste plaanide kohta vastab ta pikemalt siis, kui on enda toetajatega erakonnas ja ka muidu pikemalt nõu pidanud.

Kaljurand lisas ka, et peale otsuse tegemist helistasid talle Rõivas, aga ka mitmed toetajad Reformierakonnast.

