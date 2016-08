Los Angelese politsei vahistas räppar Chris Browni, keda kahtlustatakse tulirelvaga ähvardamises.

Iluduskuninganna Baylee Curran rääkis Los Angeles Timesile, et Brown oli talle oma Los Angelese kodus tulirelvaga näkku sihtinud. Miskipärast ärritas artisti, et kaunitar tema sõbra külluslikke briljantehteid imetles ja kiitis. Ähvardamise peale kutsus naine politsei.

Brown vahistati politseioperatsiooni käigus tema uhkes häärberis. Väidetavalt leiti majast lisaks tulirelvale ka narkootikume. Superstaari advokaadi sõnul on ta nüüdseks vabadusse lastud, kuid BBC Newsi andmeil pole teada, kas ametlikku süüdistust on esitatud. Advokaadi väitel on süüdistus täiesti alusetu.

Brown on aastate jooksul oma vägivaldsuse tõttu korduvalt karistada saanud. 2009. aastal peksis ta siniseplekiliseks oma toonase sõbratari, lauljatar Rihanna. 2012. aastal istus Chris kaks kuud trellide taga, kuna oli oma endist elukaaslast nende ühiste laste ees rünnanud.

Mullu keeldus Austraalia Brownile kriminaalse mineviku tõttu sissesõiduviisat andmast ning räppar pidi oma turnee ära jätma.