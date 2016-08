Eesti jalgpallikoondise koosseisu osas on enne tänast mängu Maltaga mitu küsimärki, sest puudu on Liverpoolis väikesest põlvetraumast taastuv kapten Ragnar Klavan ning vangerdamisruumi pakub peatreener Magnus Pehrssonile ka edurivi. Õhtuleht ennustab Eesti algkoosseisu.

Väravavaht Mihkel Aksalu. Soome meisterklubi Seinäjoki JK kapteni koht Eesti põhikoosseisus on kindlamast kindel ning kontrollmatš kuus päeva enne MM-valiksarja algust pole koht, kus anda mänguaega varuväravavahtidele.

Vasakkaitsja Artur Pikk. Mänguaega on Borissovi Bates viimastel nädalatel nappinud, aga vaevalt see tartlase alg11-st kukutab. Pehrsson usaldus Pika suhtes on suur, sest vasakkaitsja kohusetundlikkus saadud ülesannete teostamisel on eeskujulik.