Kuigi vallalistele tuntakse kaasa, sest nende elust on justkui midagi puudu, siis tegelikult pole sellel elul absoluutselt mitte midagi viga.

Kui kõikidel teistel on partnerid, kuid sinul mitte ja meel kipub seetõttu mõruks minema, siis tasub meeles pidada, et vallaliseelul on omajagu plusse, kirjutab veebiportaal Pretty 52.

Näiteks: