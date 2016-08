Viimaste uurimuste andmeil söövad ameeriklased vähemasti 58 protsendi ulatuses töödeldud toitu, mis on rikastatud suhkru, õli ja erinevate kemikaalidega, mille nimekiri on lõputu.

Tõsi on see, et iga toit, mis ei tule otse puu otsast või põllult - see on töödeldud, vahendab Womens Health.

Näib raske või suisa ilmvõimatu oma toitu puhta ja tervislikuna hoida, kuid ometigi suudaksime kõik töödeldud toidu tarbimist oma menüüs vähendada.