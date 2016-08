Naine päästis sõiduteelt leitud prügikotist armsa kutsika, kelle keegi julm inimene oli piinlema ja surma ootama jätnud.

Kentuckys elav Malissa Sergent Lewis oli tööle hilinemas, mistõttu sõitis teed, mida tavapäraselt ei kasutanud, vahendab Bored Panda.

Sõites märkas ta teel aga midagi ebaharilikku - liikuvat prügikotti.

See, mille Lewis prügikotist leidis - see on südantmurdev.

"Nägin teel prügikotti ja mõtlesin, et kas see kott tõesti just liigutas? Siis sõitsin lähemale ja mõistsin, et see liigub," selgitab Lewis.

"Midagi elavat oli selles kotis ja ma teadsin, et pean ta välja aitama," leidis naine prügikotist hüljatud koera.

Lewis otsustas koos perega, et jätavad koera endale. Kutsikas sai nimeks Hefty ja elab rõõmsalt naise juures.