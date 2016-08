Kas sa tead, mida kõike jõuavad edukad naised hommikuti, enne veel kui nad tööle lähevad, ära teha?

Uuringud näitavad, et hommikuinimesed on tavaliselt edukamad kui need, kes üritavad hommikuti viimase minutini magada. Kuid, mida sellised inimesed tegelikult kõik enne tööle minemist on jõudnud juba ära teha? Veebiportaal Chic pani kokku nimekirja asjadest, mis annab aimu, kui produktiivsed on edukad inimesed tegelikult.

1. Nad ärkavad varakult ja kasutavad seda aega, et oma päeva planeerida.