Varahommikul sai hädaabi kõne skandaalse laulja Chris Browni kodust. Kõne tegi endine iluduskuninganna Baylee Curran. Naise sõnul oli mees teda relvaga ähvardanud, avaldab E News.

Naise jutu kohaselt toimus majas oleng, mille käigus laulja vihastas, tõmbas välja relva, suunas selle naise poole ja karjus: "Keri siit minema!". Politsei saabus sündmuskohale ja selle peale postitas Brown Instagrami kurja teksti mille sisu ütles kokkuvõtvalt, et ta ei viitsi nende süüdistustega tegeleda.

"Ma olen isa. Ja ma olen ilma liialdusteta üks paremaid meelelahutajaid, kes üldse olemas on. Ja mul on kõrini sellest, et mind äratatakse hommikul kell 6 jama pärast, mida ma ei ole teinud," kõlas postitus.

Mees arreteeriti sellele vaatamata ja nüüd peab ta oma süütust ka tõestama.

Chris Brown on tuntud oma ägeda temperamendi poolest. Näiteks klobis ta kunagi päris korralikult oma tollaaegset elukaaslast lauljatar Rihannat.