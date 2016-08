Valitsuse otsusega korraldab Riigi Tugiteenuste Keskus esimest korda 2017. aasta alguses asutuste sõiduautode ühishanke. Hankimise korra muudatusele jätkuks on nüüd valminud kuus ettepanekut ka sõiduautode kasutuskorra muutmiseks.

Riigihalduse minister Arto Aas esitab va litsusele lähiajal ettepa nekud riigiasutuste sõiduautode kasutamise tõhustamiseks, et muuta seda läbipaistvamaks ja optimaalsemaks.

Lisaks käsitletakse alternatiivseid võimalusi ametisõitude korraldamiseks ja viidatakse vajadusele ühtlustada sõidukite kasutamise andmete kogumist. Riigi kasutuses on 4476 autot, millest 52% on sõiduautod, ligi 35% on alarm- ja eriotstarbelised sõidukid ja ülejäänud muu kasutusega sõidukid, näiteks bussid, veoautod, haagised.

Riigi sõiduautode arv on aastatega vähenenud - võrreldes 2012. aastaga on asutustel üle 300 sõiduki vähem. Nii ettepanekute väljatöötamine, kui ka keskse hankimise ettevalmistus on toimunud mitmete riigiasutuste koostöös.