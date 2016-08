Reformierakonna juhatus kogunes kella 19 ajal arutama, kas toetab 24. septembril valimiskogus Siim Kallast või välisminister Marina Kaljuranda. Kohtumine kestis enam kui viis tundi, edastab ERRi uudisportaal.

"Meie otsustasime pärast pikki arutelusid, et toetame valimiskogus Siim Kallase kandidatuuri. See otsus ei tulnud kindlasti kergelt, sest pole saladus, et Reformierakonna liikmete hulgas on küllalt palju neid, kes esimese eelistusena toetaksid Marina Kaljuranda ja on küllalt palju ka neid, kes esimese eelistusena toetaksid Urmas Paeti," rääkis erakonna esimees, peaminister Taavi Rõivas pärast kohtumist.

Siim Kallas ja Mailis Reps kantakse kandidaatidena valimiskogusse üle otse.