Sotsiaaldemokraadid arvavad, et Eiki Nestor oleks parim president, kuid olid valmis laiema kokkuleppe nimel oma kandidaadist loobuma, teatas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.

Minister kirjutas Facebookis, et on viimase kahe päeva jooksul veetnud riigikogus ligi ööpäeva jagu töötunde.

"Meil oli soov valida Eestile väärikas riigipea. Jah, arvame, et Eiki Nestor oleks Eestile parim president. Samas olime laiema kokkuleppe nimel valmis ka oma kandidaadist loobuma. Riigikogu ebaõnnestus täna, sest president jäi valimata. Jah, partneri vanker ei suutnud lõpuni teel püsida. Täna hommikul ja veel ka pärastlõunal ütlesid mulle nii mõnedki inimesed teistest erakondadest: "Ega te nüüd ometi Reformierakonnale päästerõngast ei ulata, andes Kallasele oma hääled. Las nad praevad nüüd seal!" Andsime küll, nii nagu partnerile lubasime. Eriti hea meel on selle üle, et meie fraktsiooni arutelu sel teemal oli lühike ja selge. Me täidame oma lubadusi," kirjutas Ossinovski.

"Esiteks seepärast, et see tiim on kõige vastutustundlikum seltskond riigikogus, kes teab, et lühiajaliselt populaarne või emotsionaalselt ahvatlev ei ole alati õige ja õiglane. Teab, et hääletusjärgsete õhtute kollase tolmu all on väärtused ja põhimõtted, mida ei saa poliitilise kasu nimel kaubastada. Teiseks seepärast, et minu tiim teab, et me valisime täna Eesti vabariigile presidenti. Me ei kogunenud selleks, et demonstreerida Keskerakonna ühtsust, Vabaerakonna konservatiivsust, IRLi reformivastasust, EKRE põhimõttelagedust, Reformierakonna sisemist lõhet ega sotside kättemaksu. Me valisime Eestile presidenti. Aitäh teile! On au olla teie esimees!".