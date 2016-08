Kui Eesti korvpallikoondis viimati Valgevenega mängis, võttis fännisektor lõpu eel üles laulu: "Martin Müürsepp, Martin Müürsepp, tule koju tagasi!" Jah, Müürsepp oli siis Valgevene koondise abitreener, aasta 2013, ja käes samuti augustikuu lõpp.

Käisid viimased minutid, Eesti võit juba kindel ning kui neid sõnu juba mitmendat korda ette kanti, siis Müürsepp kuulas ja muigas. Eesti võitis peaaegu täismaja, 6000 pealtvaataja ees 79:61 ning lõpetaski sellega oma endise tippmängija Valgevene-perioodi – Müürsepp naasis koju ja jätkas tööd BC Kalev/Cramos.

Pärast iseseisvumist viib loos Eesti ja Valgevene nüüd kokku neljandat korda – varem kohtuti peale 2015. aasta EM-tsükli ka 2001. ja 2003. aasta omades. Huvitav on see, et igal kodumängul on olnud rääkida oma lugu.