Pole maltalased meilegi kerged vastased olnud. Neljast senipeetud kohtumisest on Eesti võitnud vaid viimase, 2008. aastal Tallinnas peetud sõprusmängu tulemusega 2:1. Näiteks neli aastat enne seda saime võõral väljakul suisa 2:5 nüpelda. Aga need on minevikujutud. Täna kavatseb Eesti peatreener Magnus Pehrssoni kinnitusel domineerida, olukordi luua ning need värava(te)ks vormistada. See on hea plaan.

Eesti jalgpallikoondise ülesanne täna õhtul Pärnus toimuvas maavõistlusmängus Malta vastu on konkreetne: lüüa väravaid ja võita, et Bosnia ja Hertsegoviinasse sõites oleks lennukis tuju hea.

Pehrsson aga hoiatab: "Kui anda neile aega palliga tegutseda, siis on nad osavad. Neil on keskväljal palju mehi ehk et kui initsiatiiv neile loovutada, siis võib juhtuda, et veedame liialt aega kaitstes. Reeglina on nende kaitseliin madalal ning trumbiks kiired, otse väravale suunatud kontrarünnakud."

Tagasi Pehrssoni plaani juurde. Rahvuskoondise ümber keerleb juba aasta jagu, kui mitte enam, küsimus, kes lööb väravaid? Eks kõige potentsiaalsemad sahistajad ole ikka samad tuttavad mehed. Konstantin Vassiljev, Sergei Zenjov, Ats Purje, Henri Anier…

Aga erinevalt mõnest varasemast kogunemisest on suvi andnud ka reaalset alust optimismiks. Vassiljev paugutas Poola meistriliiga esimestes voorudes kui kuulipildujast (5 väravat, 3 söötu). Zenjov hiilgas Euroopa liigas (3 väravat, 3 söötu) ja aitas Gabala teist aastat järjest alagrupiturniirile. Suve alul traumat ravinud Purje on samuti soonel: viimase nelja Premium liiga mänguga kolm tabamust. Nimetatud meestest on ainus küsimärk Anier.

Viimati jõudis ta ametlikus mängus sihile 11. märtsil Šoti kõrgliiga matšis Motherwelli vastu. Kuu alul vahetas ta Dundee Unitedi Rootsi meistrisarja satsi Kalmar FFi vastu. Tegi 14. augustil debüüdigi, ent on seejärel tagareietraumat ravinud. Eile kinnitas ta, et on 100% valmis, vormis ja isu skoorimise järele on suur.

"Olen alati olen näljane, eks ründajad ole alati näljased," lausus Anier. "Olen ründaja, minu töö on väravaid lüüa. Ükskõik, mis taktikat vastane kasutab, peame leidma variandi, kuidas vastu saada."

Jutt õige. Näikse, kuidas asi palliplatsil õnnestub. Eesti – Malta maavõistlus Pärnu Rannastaadionil algab õhtul kell 18.30, otseülekande teeb ETV2. Muide, viimati mängisid meie parimad pojad suvepealinnas 17 aastat tagasi.

Dmitrijev liitub 100 mängu klubiga

FC Infoneti poolkaitsja Aleksandr Dmitrijev (34) jõuab täna maavõistlusmängus Malta vastu uhke tähiseni: nimelt täitub tal rahvuskoondise särgis 100. mäng.

Vähemalt nii peatreener Magnus Pehrsson talle eile hommikul lubas. "100. mäng, see on suur au," lausus Dmitrijev. "Kui mind esimest korda koondisesse kutsuti, siis ma muidugi ei mõelnud, et nii palju saan mängida. Olen õnnelik. Tervist ja jõudu praegu on."

Aleksandr Dmitrijev võitlemas Brasiilia koondislase Robinhoga 2009. aastal Tallinnas peetud maavõistluses. (Arhiiv (Tairo Lutter))

Dmitrijev poetas endale omase tagasihoidlikkusega, et oli tulenevalt sümboolsest tähisest enne seda laagrit tõesti tavalisest enam elevil.

Juhul, kui Dmitrijev täna platsile sammub, saab temast Dmitri Kruglovi, Martin Reimi, Marko Kristali, Andres Operi, Enar Jäägeri, Mart Poomi, Kristen Viikmäe, Raio Piiroja, Ragnar Klavani, Joel Lindpere ja Indrek Zelinski järel 12. 100 mängu klubi liige.