Reisileminekuks võiks ideaalis valmistuda juba paar nädalat enne selle algust. Eriti just siis, kui asud puhkama eksootilises piirkonnas, kus on nigelad hügieenitingimused.

Lennureisile minnes kardetakse tavaliselt seda, et lennukiga võib õnnetus juhtuda, kuid paljud ei tea, et oht elule ja tervisele võib lennukisõidu tagajärjel tekkida inimese enda organismis. Lennutromboos on seisund, mis võib tekkida pikamaareisijatel. Praeguseks on teada, et veenitromboos ei ole pelgalt lennukis turistiklassi probleem, vaid ohustab kõiki pikamaareisijaid. Lennutromboosi vältimise juures on kõige olulisemateks teguriteks inimeste teavitamine ning individuaalse riski hindamine. Just sellepärast on nüüd võimalik Apotheka apteekides kontrollida oma lennutromboosi riski. Teenus toimub konsultatsioonina, mille käigus hindab Ida-Tallinna Keskhaigla tromboosikabineti õde Aire Põder individuaalset lennutromboosi riski ning annab soovitusi ja nõuandeid riski vähendamiseks ja ennetamiseks.

2. Vaata oma reisiapteek üle!

Ootamatud terviseprobleemid võivad ilmneda nii suve- kui ka talvepuhkusel, seetõttu on oluline igaks juhuks oma reisiapteek enne minekut üle vaadata. Eelkõige tuleks mõelda väiksematele õnnetustele, kõhuprobleemidele ja allergiatele. Et immuunsus oleks tugevam ja võimalike kõhuprobleemide pärast muretsema ei peaks, tasub teha läbi probiootikumide kuur.

Reisiapteek võiks kindlasti sisaldada valuvaigistavaid ja palavikku alandavaid tablette, näiteks paratsetamooli või ibuprofeeni. Üks soojamaareiside põhilisemaid terviseprobleeme on kõhulahtisus, mis on põhjustatud nigelatest sanitaartingimustest või eksootilise toidu söömisest, mille seedimisega organism harjunud pole. Kindlasti tuleb reisil olles pesta sageli oma käsi, kätepesu võimaluse puudumise korral on mõistlik kasutada spetsiaalset antiseptilist kätepuhastusgeeli. Võimalusel võiks süüa vaid kuumtöödeldud toitu, vältima peab tundmatu kvaliteediga jooke ning kraanivett. Kõhulahtisuse korral tuleks manustada pärmseene- või piimhappebaktereid sisaldavaid preparaate. Raskemate juhtumite korral on abi ka loperamiidist, mis on aga ennekõike hädaabiks, mitte pikaaegseks kasutamiseks. Rehüdratsiooni pulbrid aitavad taastuda kõhulahtisusest, oksendamisest või liigsest päikesest põhjustatud vee ja elektrolüütide kaost. Põhiline esmaabikarp võiks kindlasti sisaldada ka antiseptikumi , haava- ja villiplaastreid ning ühekordseid desinfitseerivaid puhastuslapikesi. Suusapuhkusele minejad võiksid karpi lisada ka lihasvalu, venituste ja kergete liigesvaevuste eest hoolitsevaid geele, kreeme.

3. Ära unusta päikesekaitsekreemi!

Paljud unustavad reisile kaasa pakkida päikesekaitsekreemid, kuid see on siiski ülioluline, sest päikesepõletus on võimalik saada igal aastaajal, eriti kõrgmäestikus. Oluline on katta oma nahk ja eriti just nägu päikesekaitsevahendiga. Reisile on hea kaasa võtta väiksemad pudelid päikesekaitsekreemi. Mugav on kasutada ka 50+ faktoriga päikesekaitsepulka, mida on suusarajal või rannas lihtne näole kanda. Päikesekaitsepulka tohib lennureisi ajal hoida ka käsipagasis.