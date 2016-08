See oli millalgi kriisiaja alguses, kui turule toodi terve hulk majanduseufooria aastail valmis treitud sportlikke mudeleid, mille testimine näis tol ajal juba rutiiniks saavat. Igal tootjal oli selliseid pea igas segmendis, vahel isegi mitu. Kuid pidu katkes kui lõigatult. Asja kurbloolisus peitub siinkohal veel mõrus faktis, et kliente sellistele sõidukitele pole sugugi nii lihtne leida – igapäevaelu otsuste langetamisel pistab vajadus ennast mõistlikult ära majandada tihti karmi nõelateraviku otse unistuste helesinisesse õhupalli. Paha lugu loomulikult, seetõttu on Peugeot 308 GTi igati tervitatav mudel tänapäeva blaseeruvalt monotoonseks kiskuvasse argipäeva. Majandusliku õitseaja mitmeid sportmudeleid ühendas tõsiasi, et need olidki pigem paarikümne hobujõu võrra kangemaks timmitud versioonid, mida siis „R“ või „S“ või lausa „RS“ versioonina üritati maha müüa. Noh, ja muidugi läks kah. Täna, olukorras kus potentsiaalsed kliendid peavad, enne kukru kergendamist, veel veeringuid käes hüpitama, tuleb silme ees eriti selget sihti omada ning kirvega kurge püüdma pole mõtet joosta – see võib lõpuks üsna kulukaks kujuneda. Peugeot 308 GTi on just selles mõttes väga viisakas näide, kuidas üks sportversioon välja nägema peaks. Kui võrrelda kasvõi ainult võimsusi, sellest ju tavaliselt alustatakse, siis Peugeot 308 82 kuni 150 hobuse vastu on GTi-l välja panna tervelt 272 ühikut. On ka 250hobujõuline versioon, kuid ikkagi, vähemalt 100 hobujõu võrra rohkem, kui tavaversioonil. Kuna konkreetne proovisõiduauto pakkus käsutada 272 hobujõudu, siis räägimegi edaspidi just sellest versioonist. Kusjuures kogu see võimsus suudetakse kätte saada vaid 1,6 liitrise töömahuga bensiinimootorist.

GTi erineb tavalisest 308st tervelt 11 millimeetrit madalama vedrustuse poolest. Loomulikult lisab see ka välist efekti, seda enam, et veljed on 19tollised ja rehvid tavatult madala profiiliga. Vedrustus on jäik. Kohe nii jäik, et päris igapäevasõidukiks pole GTi sugugi loogiline valik. Aga sõita on mõnus, ääretult mõnus. Kui juba tavalises sõiduseades teeb masin päris reibast häält, siis „Sport“ režiimi sisselülitamine muudab nurrumise juba möirgamiseks ning madalama käigu ja kõrgemate pööretega kulgemine meenutab juba mõnelt pesueht sportautolt kuuldut. Kuigi see tuleb kõlaritest on efekt tõeliselt äge.