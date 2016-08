Pärast paari vihmast päeva oma aeda üle vaatama läinud aiandushuviline leidis üllatusega, et umbes kuue aasta vanusel magnooliapõõsal oli kolm-neli puhkenud õit ja mõni poolavanenud pung.

Alles paar nädalat tagasi kuulis Ruth tuttavalt, et Pirita -Kosel on nähtud pihlakat, mille erkpunaste marjakobarate vahel hõljuvad tuules ka lumivalged õiepuhmad.

Viimsis elav Ruth avastas nädalapäevad tagasi, et looduse vingerpuss on pannud tema aias õitsema nii rododendroni - kui ka magnooliapõõsad, mille õige õitsemisaeg on varakevadel.

"See taim on siin olnud juba üle 15 aasta ja seni pole ta kunagi teist korda õitsele puhkenud," räägib Ruth. "Nüüd on aga kolmandik kevadel valminud uutest pungadest puhkenud ja taim õitseb täie hooga."

Tallinlane Märt postitas mõni päev tagasi sotsiaalmeediasse pildi Ungari sirelist, mis on oma lillad õiekobarad avanud Hariduse tänaval, kõrvu juba äraõitsenud ja kuivanud õitega.

Tallinna botaanikaaia avamaakollektsioonide osakonna juhataja Olev Abner ütleb, et teistkordset õitsemist looduse imeks pidada on liig, kuid päris tavaline see samuti pole. Abneri sõnul pole ta botaanikaaias tänavu topeltõitsejaid märganud.

Olev Abner (Marko Mumm)

"Olen näinud sügisel õunapuu ja näsiniine õisi ning osa rododendronisorte ongi kohe sellised, mis kaks korda aastas õisi loovad," märgib Abner.

Viimsilane Ruth kinnitab samas, et tema rododendron selliste hulka ei kuulu ja tänavune sügisene õitsemine on täiesti esmakordne.

Abneri sõnul on sügisese õitsemine taga ilmselt siiski suvelõpul pikalt kestnud vihmad. "Taim on läbinud edukalt oma sellesuvise arengutsükli ning tunneb, et võiks seda korrata.

Kui sügisepoolne suvi on piisavalt niiske, võivad taimed uuesti õitseda ja kasvatada isegi veelkord uued lisavõsud," annab ta Viimsi rododendronikasvatajale lootust, et praegu õitsejatel võib isegi uusi pungi oodata.

"Sellise sajuhulga juures võib leida isegi tammedelt ja künnapuudelt uusi lehti ning uusi võsusid ajab hea meelega ka kuusk."

Sügisel õitsevaid magnooliaid ja sireleid pole Abner varem näinud, kuid usub, et needki saavad oma rütmi kevadel jälle õigeks.

Abner lausub, et hiljutine jalutuskäik Maarjamäel näitas, et käes on nagu uus kevad – kõrrelised tolmlevad ja kasvatavad uusi varsi.

"Metsülased õitsevad hooga ja tavapäraselt juunikuist pilti oli eelkõige näha taimede juures, mis kasvavad looduslikult kuival kasvukohal," lisab botaanik.